«Климат делает нас нервными»: почему на Алтае будут мощные торнадо, тропические болезни и погода как в Майами

Жители Алтайского края в 2022 году наблюдали за небольшими торнадо и смерчами, которые обычно фиксируют в основном в Америке. Учёные объясняют, что климат нашего региона серьёзно меняется, и ураганы с каждым годом будут происходить всё чаще. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков поговорил с климатологом, доцентом кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ Натальей Харламовой и узнал, стоит ли нам всерьёз опасаться торнадо и насколько разрушительными они могут быть. Кроме того, она рассказала о катастрофической проблеме с лесными пожарами в Сибири и предупредила всех о грядущем глобальном потеплении. Уже через 30 лет жители Алтайского края рискуют переносить болезни, характерные для тропических стран мира. Кстати, из-за за стремительного изменения климата люди стали более нервными, потому что пока тяжело адаптируются к резким перепадам погоды.

«Наш сибирский организм не приспособлен к тропическим болезням»

— Вопрос, который волнует всех и ради которого я пришёл к вам: насколько стремительно меняется наш климат?

— Вы, конечно, начали с глобального вопроса. Меняется, причём достаточно заметно. Для этого есть вполне объективные причины: в тысячелетнем разрезе — изменения, пусть и очень незначительные, положения оси вращения нашей планеты, что в комплексе с другими планетарными параметрами могло провоцировать наступление ледниковых периодов. Есть и антропогенные факторы.

На днях я приняла участие в форуме климатологов, и мы с коллегами сошлись во мнении, что в последнее время наблюдается серьёзное перераспределение системы воздушных потоков. Длительное время в умеренных широтах преобладало перемещение воздушных масс в субширотном направлении с запада на восток. Иными словами, жители Сибири вполне обоснованно могли наблюдать: какая погода в Москве — такая в Алтайском крае будет через три-четыре дня. Сейчас же появилась заметная смена на преобладание субмеридиональной циркуляции: холодные воздушные массы приходят к нам из Арктики, а навстречу им перемещаются воздушные массы с юга. Это определяет более резкие контрасты погоды: одна-две недели у нас чрезвычайно жарко, а потом очень прохладно и много осадков, т. е. всё возрастающую повторяемость более частых и интенсивных экстремальных погодных и климатических явлений во всех регионах Земли.

— И как скоро окончательно изменится климат в нашем регионе?

— Мы не можем делать прогноз на тысячу лет вперёд с достаточной степенью вероятности. Я уже больше 40 лет преподаю курс климатологии в университете, и меня постоянно спрашивают о том, что нас ждёт через 100 лет. Давайте для начала разберёмся с ближайшим будущим, а уже потом будем заниматься прогнозами для потомков. При обсуждении вопроса об изменении климата необходимо сравнивать данные о температуре воздуха, количестве осадков и других параметрах за разные 30-летние периоды, начиная, прежде всего, с 1850-1880 годов (доиндустриальный период). Все расчёты показывают, что наш климат меняется стремительно, и температура будет только увеличиваться.

— Всех просто интересует, как через 100 лет мы будем жить в Алтайском крае: как в Майами, почти круглый год ходить в шортах и майке, или как на Колыме?

— Как и практически повсеместно на земном шаре, Алтайский край в тренде глобального потепления, образно говоря, Алтайский край всё ближе двигается к Флориде, чем к Арктике: в последний раз аномально холодная зима в регионе наблюдалась в 1968-1969 году, когда температура до минус 40 градусов держалась несколько недель. Потом довольно холодной была зима 2001 года. Раньше холодные/тёплые климатические циклы менялись примерно раз в 30-40 лет, сейчас всё происходит более стремительно. Все подзабыли, каким аномально жарким был апрель прошлого года. А май этого года побил все рекорды с отклонением среднемесячной температуры воздуха от нормы более 4 градусов и экстремальным недостатком осадков. В июне, наконец, прошли осадки и они были жизненно необходимыми для формирования нового урожая.

Новости

Прочее Приготовиться к худшему: климатолог об изменениях погоды в Алтайском крае

— Уже много лет май на Алтае очень тёплый. Почему?

— Если говорить научным языком, наблюдается расширение границ летнего сезона. У нас начало лета значительно сдвинулось на май, и фактически в последние годы в крае летняя погода наблюдалась до четырёх месяцев. Важно теперь рассчитать современные даты начала осеннего сезона. Мы должны понимать, что период резкого похолодания может сдвигаться на сентябрь и жители края должны успевать собирать урожай. Я напомню историю, как в сентябре 2010 года выпал снег и резко прервался период вегетации — тогда сюжет об Алтайском крае показали в новостях на центральном телевидении. Это тоже очень важная черта глобального потепления: жаркая погода может стремительно изменяться на холодную: две недели у нас стоит изнуряющая жара, а потом две недели идут дожди.

— Можно предположить, как вырастет температура в Алтайском крае, хотя бы в ближайшие 30 лет?

— Таких абсолютно точных прогнозов метеорологи и климатологи всего мира делать не могут. Как в тропиках жары однозначно не будет. Однако в последние 30 лет у нас в регионе средняя температура неоднократно фиксируется на уровне показателей степного пояса начала тропической зоны. Всего за полвека в Алтайском крае температура воздуха в среднем увеличилась на 2-3 градуса и это очень значительно. Поэтому у нас, как и повсеместно в России, чаще стали отмечаться заболевания, свойственные тропическим странам. Меняется и состав растительности, а с появлением на нашей территории более южных вредителей возрастает количество болезней среди сельскохозяйственных культур. Для человека эти процессы тоже не остаются без последствий: например, тот факт, что клещи стали себя так вальяжно чувствовать, также следствие изменений климата. Всё чаще в России фиксируется лихорадка Западного Нила, и наш сибирский организм не приспособлен к тропическим болезням, ведь столетиями мы жили в другом, более суровом климате.

— И что нужно, чтобы наш организм перестроился к более высоким температурам?

— Как подстроиться, если у нас сначала очень тепло, потом очень холодно — эти задачи как раз и решают учёные.

— Но ведь это огромный удар по организму. У нас в крае резкие перепады температур, погода меняется иногда весьма стремительно, и многие люди мучаются, например, от перепадов давления. Как человеку адаптироваться под резкое изменение погоды?

— Специалисты-медики подтверждают выводы климатологов, что данные симптомы свидетельствуют о том, что наш климат всё более перенимает какие-то черты резко континентального. Вчера, например, утром давление было 732 мм рт. ст., а сегодня уже 760 мм, и такие перепады — серьёзное испытание не только для пожилых и метеозависимых людей. Я бы не советовала куда-то переезжать людям, страдающим хроническими заболеваниями. История человечества свидетельствует, что мы постепенно адаптируемся к изменению климата, но данный процесс необходимо обязательно изучать, контролировать и вырабатывать комплекс всесторонних рекомендаций. Например, у нас в Барнауле когда-то было значительное количество деревьев. Хорошо, что сейчас возрождают парки и скверы, но одновременно посмотрите, насколько увеличилось количество многоэтажек. Каждая стена такой высотки в тёплый период ежедневно нагревается от солнца и излучает дополнительное тепло в воздушную среду города. В результате средняя летняя температура в городе за последние десятилетия увеличилась на несколько градусов, и летняя душная погода неблагоприятно сказывается на самочувствии и здоровье горожан. Эти вещи необходимо учитывать в структуре и мониторинге генерального плана Барнаула. Климатология — очень важная наука и данный учебный курс является обязательным на всех географических факультетах университетов.

Новости

Общество Алтайские Эмираты. Геолог о том, почему у нас нет нефти, но есть запасы золота на 5 млрд долларов

«В США происходит около 800 торнадо в год, а мы удивляемся двум-трём небольшим вихрям»

— Этим летом в интернете было много видео с небольшими торнадо в Алтайском крае. Раньше их не было. Почему стали возникать смерчи?

— С точки зрения науки это не торнадо и не смерчи, а мелкомасштабные вихри с вертикальной осью. Слово «торнадо» по-испански означает «крутить» и данный термин используется в США, где отмечается наибольшая повторяемость таких явлений. Все помнят, что именно торнадо унёс домик Элли в волшебную страну Оз. Для нас наблюдаемые явления пылевых вихрей, пылевых бурь и даже смерчей — явление не новое, но повсеместно увеличивается, во-первых, мощность и интенсивность подобных явлений, а во-вторых — их повторяемость. Тенденция наблюдается по всей стране, а причина — увеличение повторяемости сильной жары либо резких вторжений холодного воздуха из Арктики, которые приводят к столкновению тёплых и холодных потоков воздуха. Вихри формируются из-за нехарактерного движения воздушных потоков и могут являться причиной весьма негативных последствий.

— Они могут вызывать серьёзные разрушения?

— Нам повезло: мы с вами живём в Сибири — в самом центре огромного континента, а не на меньшем по размерам континенте, окружённом океанами. В США фиксируют от 200 до 800 торнадо в год, а мы удивляемся двум-трём меньшим вихрям. Хотя действительно в Алтайском крае их с каждым годом всё больше, и они становятся более мощными и разрушительными. Органы власти и обычные жители края должны к этому готовиться заранее и обязательно учитывать при строительстве, особенно крыш. Учёные единодушны, что в Алтайском крае не будет таких же опасных смерчей и торнадо, как в США, однако пыльных бурь и в целом увеличения запыляемости воздуха в городах, что может способствовать росту лёгочных заболеваний, однозначно станет больше.

— Некоторые медики уже утверждают, что количество заболеваний лёгких в Алтайском крае выросло в разы. Причина — в большом количестве пыли в воздухе.

— Вполне возможно. Важно понимать, что изменение климата и, соответственно, характера погоды влияет на очень многие аспекты нашей жизни и деятельности. Например, в некоторых работах показано, что климат делает нас более нервными: из-за перепадов давления мы становимся более неуравновешенными.

— Многие эксперты утверждают, что в Алтайском крае стали более сильные ветра из-за того, что сейчас практически не обновляют лесозащитные полосы. Их активно создавали в 1960-е и за это время многие деревья либо вырубили, либо они просто отслужили свой срок. Это так?

— Очень сложная проблема для Алтайского края. Лесозащитные полосы — глобальная система сдерживания снегонакоплений. В 1960-е годы в Барнауле отмечалось до 5-9 сильных пыльных бурь. Потом они практически исчезли благодаря созданию системы лесополос, за которыми, к сожалению, со временем практически перестали ухаживать и они утратили свои защитные функции. Лесополосы предназначены для изменения структуры ветрового потока: уменьшения скорости ветра и переноса отложений почвы с верхнего слоя пашни (сокращение пыльных бурь), а также снегозаносимости транспортных магистралей. Но если их не прореживать, то с одной стороны полосы образуется сугроб, а с другой нет достаточного количества снега и в результате возникает риск, что на поле ничего не вырастет. Этой проблемой необходимо серьёзно заниматься.

Новости

Общество Ученые объяснили, почему в Алтайском крае стали чаще возникать «торнадо»

— Для этого нужны деньги, чтобы высадить огромное количество деревьев.

— Зато это приведёт в будущем к большой экономии средств. В своё время проблема пыльных бурь для края была очень актуальной и сейчас возвращается вновь. В том числе и в связи со спецификой климатических изменений.

— А какое влияние пожары могут оказать на климат?

— Пожары — следствие глобального потепления и уменьшения количества осадков. В воздух попадает большое количество частиц сажи, которые, являясь ядром конденсации водяного пара и формирования капли воды, в виде осадков выпадут в какой-то другой части планеты. Причём, возможно, там, где они и не нужны в таком большом объёме. Это влияет на весь глобальный круговорот осадков в мире. Всё взаимосвязано. Мы уже наблюдаем, как стал меняться климат в Арктике, а вследствие отсутствия горных систем на севере Западной Сибири эти воздушные массы смещаются к нам и меняют наш климатический режим.

— И что нам делать? Эффективнее бороться с пожарами?

— Это уже происходит. В этом году очаги возгораний тушили довольно быстро. В МЧС научились реагировать на пожары оперативно. И к счастью для нашего края, в этом году нет таких масштабных пожаров, как два года назад, когда дымка накрыла на неделю небо над половиной страны. Это и есть адаптация человека под внешние обстоятельства. Хотя от пожаров сложно застраховаться. В последние годы всё чаще причиной их становятся сухие грозы, а не человек.

— Но ведь антропогенный фактор тоже играет важную роль. Некоторые климатологи утверждают, что действия человека — основная причина глобального потепления. Вы с ними согласны?

— На эту тему написано много статей, и единой точки зрения быть не может. Конечно, влияние человека на природу — огромное. Элементарно: мы стали осваивать новые территории, которые раньше не были так плотно заселены человеком, например, Якутию. Там, где появляется человек, он всегда оказывает влияние на климат: вырубаются деревья, строятся новые города и здания. Мне нравится тенденция, что в последние пять лет началась активная пропаганда за сохранение климата нашей планеты, регулярно проходят различные экологические акции. Об этих важных проблемах уже рассказывают на уроках в начальных классах школы.

Новости

Общество Метеорологи рассказали об изменениях климата в ближайшие пять лет

«В случае глобальной катастрофы все смогут переехать к нам»

— Визуально кажется, что снега в Алтайском крае стало в последние годы выпадать значительно меньше. Помню, как в начале нулевых сугробы достигали двух метров, а сейчас только по колено. Почему так происходит?

— Это свойство цикличности климата. Сейчас мы живём в эпоху малоснежных зим. В 60-е годы прошлого века из-за сугробов не было видно в Барнауле трамваев. Поверьте, наступит время, когда осадков снова будет выпадать очень много.

— А зимы станут мягче или более суровыми?

— Продолжительность циклов очень быстро меняется. Раньше, например, на протяжении 10 лет зимы были стабильно холодными, потом наступал период потепления, который длился также около десятилетия. Сейчас же всё меняется практически молниеносно: зима на зиму не приходится. Более того, даже за одну зиму мы можем наблюдать две недели аномальных морозов, которые сменяются едва ли не плюсовой температурой. В советское время очень важно было спрогнозировать, какой будет зима, чтобы подготовиться к ней заранее: сделать необходимые запасы дров и угля. Сейчас периоды стали более короткими. Практически каждые три года всё меняется, и нам необходимо адаптироваться, возрастает объём работы, в том числе для специалистов в области планирования производств, экономистов, которые, например, на данном этапе должны закладывать больше средств на борьбу со снегом и гололёдом.

— Если взять самый пессимистический сценарий: из-за глобального потепления ледники растают, уровень воды в океане вырастет, то каким будет климат в Алтайском крае? Всегда же считалось, если ты хочешь выжить в глобальной катастрофе — приезжай в Сибирь. Это правда?

— Хорошо, что у нас в регионе умеренно континентальный климат, и в случае глобальной катастрофы желающие «могут переехать к нам».

— Население планеты тоже глобально растёт. Считается, что Земля сможет прокормить не более 12 миллиардов человек.

— Ни в какой космос далёкий мы не переселимся и нам необходимо оберегать нашу небольшую, но прекрасную планету. На ней ещё так много территорий остаётся неосвоенными.

— Зачем нам стремиться в космос, если ещё не освоен океан.

— Совершенно верно! У нас есть Антарктида — огромный кусок земли. Человек сможет адаптироваться под жаркий климат и переселиться на новые территории. Уверена в этом.

— Учёные уже давно говорят о глобальном потеплении и о тех последствиях, к которым это может привести. Со стороны кажется, что учёных никто не слушает. Или это не так?

— Тогда зачем наше государство вкладывает столько денег на изучение климата? Причём не только Россия, но и другие страны. От знаний и результатов работы климатологов, в том числе зависят, например, полёты самолётов. Однако учёные мыслят более глобально. Мы помогаем адаптироваться к изменению климата. Над этим работают значительное количество ведущих институтов и обсерваторий, которые разрабатывают рекомендации для каждой отрасли, в том числе сельского хозяйства. Вы просто не представляете, какая это сложная система, которая изучает огромное количество данных. В любом государстве теме погоды и климата уделяют огромное влияние. И это правильно.