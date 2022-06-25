Когда на Алтае купят новые трамваи и троллейбусы, на которые потратят миллиард рублей

Власти Алтайского края направят на обновление общественного электрического транспорта в Барнауле, Бийске и Рубцовске один миллиард рублей. Решение о выделении средств принято с учётом высокого износа подвижного состава ещё в начале февраля 2022 года. Однако до сих пор новые трамваи и троллейбусы не вышли на дороги алтайских городов. Рассказываем, когда их стоит ждать и сколько вагонов можно купить на миллиард рублей.

Когда купят новые трамваи и троллейбусы?

Пока неизвестно. После того как пресс-служба правительства Алтайского края сообщила в феврале этого года о выделении миллиарда рублей, информации о покупке трамваев и троллейбусов не поступало. Как сообщили amic.ru в Министерстве транспорта региона, в ближайшее время состоится аукцион на приобретение техники, и вагоны трамваев и троллейбусов придут в регион осенью. Тогда же они поступят в города края.

Новости

Общество Почему городам Алтая вдруг дали миллиард на новый транспорт и сколько трамваев на них купят?

Сколько можно купить трамваев и троллейбусов на миллиард рублей?

Суммы, которую власти Алтайского края выделили на обновление общественного транспорта в Барнауле, Бийске и Рубцовске, хватит на покупку 14 новых трамваев и 10 троллейбусов. Впрочем, такие планы у властей были на начало года. В феврале, в связи с началом спецоперации на Украине, цены на большинство товаров резко выросли. Трамваи и троллейбусы — не исключение.

А ещё планируют обновлять общественный транспорт в Алтайском крае?

Да, планы такие у краевых властей есть. С 2022-го Минтранс края начнёт выделять по 100 миллионов в год на ремонт электротранспорта в трёх городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске. Средства планируют брать из краевого бюджета в рамках программы «Развитие транспортной системы Алтайского края». Большую часть денег получит столица региона, где будут проводить капитальный ремонт трамваев.