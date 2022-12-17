Когда не стоит медлить: алтайский Минздрав рассказал, что делать при появлении симптомов свиного гриппа или ОРВИ

Сейчас в регионе циркулирует сразу несколько возбудителей острых респираторно-вирусных инфекций

17 декабря 2022, 07:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сейчас в Алтайском крае растёт заболеваемость ОРВИ. Циркулирует сразу несколько возбудителей, в том числе и свиной грипп (H1N1), — число заразившихся растёт, а потому риск столкнуться с ним становится всё выше. Региональный Минздрав рассказал жителям Алтайского края, что делать, если у вас появились симптомы острой респираторно-вирусной инфекции, в том числе и свиного гриппа.

Какие симптомы у свиного гриппа?

Симптомы заболевания, вызываемого вирусом свиного гриппа, у людей сходны с теми, которые бывают при обычном сезонном гриппе. В них входят высокая температура, кашель, боли в горле, насморк или заложенность носа, ломота в теле, головная боль, озноб, слабость, потеря аппетита. У значительного числа людей, инфицированных этим вирусом, также отмечаются диарея (жидкий стул) и рвота.

Когда нельзя медлить с обращением к врачу?

Поводом для срочного обращения к врачам являются:

— затруднённое дыхание или чувство нехватки воздуха;

— боли или чувство тяжести в груди или в брюшной полости;

— ломота в теле;

— внезапное головокружение;

— спутанность сознания;

— сильная или устойчивая рвота.

Если симптомы заболевания ослабевают, но затем возобновляются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем, также необходимо посетить врача. В Минздраве подчёркивают, что схожие симптомы наблюдаются и при других ОРВИ, в том числе при COVID-19.

Кто в группе риска?

Отдельное внимание своему состоянию следует уделить людям, которые имеют высокий риск тяжёлого течения гриппа, РС-инфекции и других ОРВИ. К ним относятся:

— беременные женщины;

— лица 65 лет и старше;

— дети до 5 лет;

— люди любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями (такими как астма, диабет, сердечные заболевания);

— лица со сниженным иммунитетом — например, принимающие иммуносупрессивные препараты, а также ВИЧ-инфицированные.

В какой период заразны больные?

Больные люди могут быть заразными от первого дня болезни до седьмого дня после развития заболевания. Дети, особенно младшего возраста, могут оставаться заразными более длительный период времени.

Что делать, если заболел?

Во время болезни стоит оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, чтобы не заразить их, за исключением ситуаций, когда требуется срочная медицинская помощь. Врач определит объём необходимых исследований на грипп и наметит тактику лечения, в том числе назначив необходимые препараты.

Также следует соблюдать следующие правила:

— прикрывайте рот и нос носовым платком при кашле и чихании. После использования выбрасывайте его в мусорную корзину;

— часто мойте руки водой с мылом, особенно после того как прикрывали рот и нос при чихании или кашле. Также можно обработать руки антисептиком;

— избегайте прикосновений руками к глазам, носу и рту. Именно этим путём распространяются микробы.

Как можно лечиться самостоятельно?

Большинство людей может заболеть нетяжёлой формой гриппа, COVID-19 и ОРВИ, а после выздороветь без медицинской помощи. Помочь себе можно следующим образом:

— соблюдайте постельный или полупостельный режим и гигиенические правила: частое мытьё рук с мылом, «этикет кашля» (прикрывать рот и нос при кашле и чихании салфеткой), проветривание помещения;

— обильное питье (кипячёная вода, слабоминерализованная минеральная вода, морсы клюквенный и брусничный, несладкий чай с лимоном).

До прихода врача или обращения в поликлинику можно принимать следующие лекарства:

— сосудосуживающие средства в виде капель в нос с целью облегчения носового дыхания по мере необходимости;

— жаропонижающие и обезболивающие препараты, показанные при температуре выше 38,5°C и болевых симптомах с учётом индивидуальной переносимости конкретных препаратов.

Наибольшие доказательства эффективности и безопасности имеются для парацетамола и ибупрофена. Первый также является наиболее предпочтительным препаратом при лечении лихорадки у беременных женщин. Разовая доза парацетамола для взрослых составляет 500 мг, кратность — до 3-4 раз в сутки. Ибупрофен принимается по 400 мг 3-4 раза в сутки внутрь после еды.

Отметим, что в возрасте до 18 лет следует избегать использования салицилатов (наиболее распространённый препарат из этой группы — аспирин) из-за возможного риска развития побочных эффектов.