Когда в октябре в Барнауле можно будет увидеть редкое природное явление, которое продлится четыре часа

25 октября жители Алтайского края смогут увидеть частное солнечное затмение, при котором Луна пройдёт по диску Солнца, скрывая только его часть, пишет «Курьер.Среда».

Солнце скроется на 86%, начнётся затмение в 12:58 по московскому времени и завершится в 17:02 — таким образом, явление продлится четыре часа. Примечательно, что следующее такое затмение случится 4 ноября 2040 года.

В России максимально закрытое Солнце смогут увидеть жители Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, а также Алтайского и Красноярского краёв.

Ранее amic.ru показал, как выглядело солнечное затмение в Алтайском крае 21 июня 2020 года.