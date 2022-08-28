Количество ипотечных кредитов в Алтайском крае упало более чем на 20%

С января по июнь 2022 года жители Алтайского края взяли 26 тысяч ипотечных кредитов — это на 6 тысяч меньше, чем за тот же период 2021 года. Как сообщают «Вести Алтай», об этом рассказали на пресс-конференции в Росреестре.

Как отметили в ведомстве, к середине года в регионе выросло количество заявлений о кадастровом учёте, а заявок на регистрацию прав подано меньше примерно на 8%. Связано это со значительным ростом цен на жильё — некоторые квартиры в новостройках стали стоить почти вдвое дороже.

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Также в Росреестре отметили, что жители региона стали чаще подавать заявления в электронном формате. К примеру, 80% регистраций прав на недвижимость прошли дистанционно. Также застройщики стали чаще самостоятельно регистрировать недвижимость на собственников — за этот год в ведомство поступило около 600 таких заявлений.