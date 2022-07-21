Количество смертельных ДТП на Алтае в 2022 году увеличилось до рекордных показателей

Количество смертей в результате аварий на дорогах Алтайского края с начала 2022 года увеличилось на 9% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 19 июля в авариях погибло уже 130 человек, включая шесть детей. Больше стали получать травмы пешеходы. По итогам года Алтайский край рискует не выполнить показатели по снижению снижению аварийности на дорогах, которую регионам поставил президент страны. Об этом в ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Так, за первые шесть месяцев на дорогах края погибло 112 человек. За аналогичный период прошлого года — 103 человека. При этом, согласно статистике ГИБДД, в целом в регионе на 19% стало меньше автомобильных аварий, но их последствия стали более тяжелыми. Только 34 человека скончались в больнице в первые часы после аварий. Большинство ДТП произошли в крупных алтайских городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске. В них погибли 48 человек. Также из-за столкновения автомобилей умерли 38 человек, которые попали в ДТП на федеральных трассах.

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Прочее Пешеходы и дети: смертность от ДТП за год резко выросла в Алтайском крае

По данным ГИБДД, основная причина жестких аварий — превышение скоростного режима, а также плохое состояние дорожной инфраструктуры. Так, например, в Барнауле резко на 81% с начала года выросло количество наездов на пешеходов из-за отсутствия уличного освещения и дорожной разметки.

Все эти цифры, по словам Томенко, говорят о том, что Алтайский край может не выполнить показатели смертности на дорогах по итогам года: не более 211 человек.

Отметим, в целом в России с начала года количество смертей в результате аварий на дорогах увеличилось в 35 регионах. Согласно статистике ГИБДД, за прошедшие полгода на российских дорогах произошло 53,5 тысяч аварий с пострадавшими. За этот же промежуток времени в результате ДТП погибли 5,6 тысяч человек, а травмы получили 67,7 тысяч.

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