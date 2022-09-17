Комика Максима Галкина признали иноагентом

Министерство юстиции РФ включило в реестр физических лиц — иностранных агентов телеведущего и пародиста Максима Галкина. Как сообщает «Интерфакс», его имя появилось в перечне вечером в пятницу, 16 сентября.

В министерстве отмечают, что юморист занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Напомним, что после начала спецоперации Галкин осудил действия Москвы и уехал из страны вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми в Израиль. Оттуда он неоднократно критиковал российские власти.

Новости

Культура Российская певица Алла Пугачёва рассказала журналистам, что хотела «набить морду одному человеку»

В конце лета Пугачёва вернулась вместе с детьми в Россию — близнецы Лиза и Гарри пошли 1 сентября в московскую школу. Галкин же продолжает гастроли по странам Запада и сейчас находится в Новой Зеландии.