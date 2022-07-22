Компания-«новичок» займется обустройством пруда в парке «Изумрудный» в Барнауле

Власти подвели итоги тендера на определение подрядчика, который займется новым этапом возрождения парка «Изумрудный» в Барнауле. В частности, сообщает «Банкфакс», он будет обязан восстановить пруд.

По данным портала Госзакупок, контракт на 108,8 млн рублей достался компании ООО «Рустрой», которая ранее не участвовала в столь крупных проектах. Сама организация была зарегистрирована в мае 2019 года — ранее ей удалось принять участие в капремонте Усть-Кажинской школы в Красногорском районе за 16,4 млн рублей, а в 2021 году по двум договорам с мэрией Барнаула общей стоимостью около 26 млн рублей занималась капитальных ремонтом нескольких барнаульских многоэтажек домов.

В рамках контракта «Рустрою» предстоит реконструировать пруд — расчистить дно, восстановить бетонные плиты и стенки, навести два моста, обустроить инженерные коммуникации водоснабжения и водоотведения, построить два пирса и набережную со спуском. На острове в центре водоема появится беседка для торжеств.

Усть-Кажинской школы в Красногорском районе за 16,4 млн рублей, а в 2021 году по двум договорам с мэрией Барнаула общей стоимостью около 26 млн рублей занималась капремонтом нескольких многоквартирных домов.