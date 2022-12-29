Родившийся в Новосибирске музыкант писал музыку к фильмам Тарковского, Михалка, Кончаловского и Шахназарова

29 декабря 2022, 21:33, ИА Амител

Фото: ТАСС

Легендарный российский композитор Эдуард Артемьев умер на 86-м году жизни в реанимации. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал его сын Артемий Артемьев.

Ранее сын композитора рассказывал, что отец был переведен в реанимационное отделение из-за возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии проблем.

Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 в Новосибирске. Четырехкратный лауреат Государственной премии Российской Федерации, лауреат Госпремии СССР. Известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, Карена Шахназарова и других. Всего за свою карьеру Артемьев написал музыку более чем к 170 кинофильмам, в том числе «Чисто английское убийство», «ТАСС уполномочен заявить», «Визит к Минотавру», «Водитель для Веры», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Легенда № 17», «Солярис», «Сталкер», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Сибириада» и других.