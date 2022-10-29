Конфликт разгорелся в барнаульском автобусе из-за сложностей с оплатой проезда по карте

Жительница Барнаула пожаловалась на водителя автобуса 18-го маршрута. О конфликтной ситуации она рассказала в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».

Инцидент произошёл 27 октября. По словам женщины, войдя в автобус, она сразу уточнила, можно ли будет оплатить проезд по карте, на что получила утвердительный ответ.

Незадолго до выхода она подошла к водителю, чтобы уточнить номер, на который нужно перевести деньги, но водитель отреагировал на это агрессивно.

«Начал называть меня тупой и необразованной, ещё перешёл на „ты“. Я ему ответила, что я ему не подружка, чтобы со мной так разговаривать. За такое отношение хотела выйти из маршрутки не оплатив, за что он меня дёрнул за сумку, затолкав опять в маршрутку», — написала горожанка.

Она добавила, что готова была ударить мужчину, но рядом стоял ребёнок.

Горожанка отметила, что ей было сказано оплатить проезд и выйти на следующей остановке, а по пути водитель продолжил её оскорблять.