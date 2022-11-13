Короли дорог. Барнаульцы возмущены водителями, которые разъезжают по пешеходным зонам
В районе новостроек некоторые автомобилисты выезжают за пределы дорог, чтобы сократить путь
Барнаульцы в социальных сетях рассказали о наглых водителях, которые ездят по пешеходным зонам. Пост на эту тему опубликовали в сообществе Barnaul22.
«Сколько это будет продолжаться? Водители авто думают, что они короли дорог и тротуаров, и пешеходы должны им уступать. Пока делают проспект Энергетиков, автолюбители просто сломают весь тротуар и газон, который уже сделан», — написал автор сообщения.
Отмечается, что дорожники уже установили блоки и натянули ленту, чтобы отвадить нерадивых водителей от езды по пешеходным зонам, но это не помогло.
Видеозаписи, которые делают местные жители, будут отправлять в ГАИ, чтобы водителей наказали.