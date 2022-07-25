Ковид вернется к сентябрю: Российские медучреждения снова вводят масочный режим

Российские медучреждения начинают вводить масочный режим, сообщает Telegram-канал Baza. По информции издания, 14 июля оперштаб провел заседание под руководством министра Михаила Мурашко, на котором приняли решение о возвращении строгого противоэпидемического режима.

По данным Baza, возвращения коронавируса врачи жду к сентябрю. Сейчас же во всех медучреждениях вводится масочный режим и разделение потоков больных. Медики, работающие с пациентами, у которых подозревают инфекционные заболевания, обязаны носить перчатки, респираторы и защитные щитки.

Для пациентов маски также вернут — сотрудница одной из московских больниц рассказала о существовании некого указа, который якобы обязывает пациентов носить маски. С ее слов, он был издан сегодня, однако официального подтверждения этой информации пока нет.