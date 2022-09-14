КПРФ опровергла слухи о письме Зюганова Путину по поводу Кадырова

КПРФ опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что председатель партии Геннадий Зюганов якобы написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова министром обороны. Согласно публикации на сайте партии, коммунисты хотят обратиться в Следственный комитет (СК РФ) для привлечения «провокаторов к ответственности».

Отмечается, что в материале СМИ было представлено изображение сфальсифицированной подписи лидера КПРФ Зюганова, а для изготовления текста использовался фальшивый бланк Центрального Комитета партии.

Кроме того, адрес электронной почты, с которой СМИ получило подложное обращение Зюганова, не имеет никакого отношения к КПРФ.