Краевое правительство одобрило три кандидатуры на должность ректора алтайского «Политеха»

Правительство Алтайского края и Совет ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай одобрили всех кандидатов, выдвинутых на должность ректора АлтГТУ. Об этом amic.ru рассказал действующий руководитель технического университета и по совместительству один из претендентов Андрей Марков. Первоначально кандидатуры согласовал Учёный совет вуза, ещё в конце сентября.

По словам Маркова, на текущей неделе краевое правительство рассмотрело пакет документов трёх претендентов и рекомендовало оставить в предвыборной гонке всех соискателей. В их числе — и действующий ректор АлтГТУ. Соперниками Маркова стали директор института экономики и управления «Политеха» Ирина Сычевая и начальник научного управления вуза Елена Ананьева. Других заявок за период выдвижения не поступило.

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Кроме краевого кабмина, ранее своё мнение высказал и Совет ректоров Алтайского края и Республики Алтай. Его, к слову, с 2019 года возглавляет Андрей Марков. Однако собеседник пояснил amic.ru, что на короткий период взял «самоотвод» и документы от кандидатов в ректоры АлтГТУ рассматривали без его участия, никакого влияния он на мнение коллег не оказывал.

Сейчас все материалы уже представили в аттестационную комиссию Минобразования РФ. После личной встречи с претендентами на должность ректора (по данным amic.ru, она может пройти в конце октября) в федеральном ведомстве согласуют окончательный список кандидатов, которые смогут начать предвыборную борьбу. Дата конференции по выборам ректора пока неизвестна, предположительно, она пройдёт в декабре 2022 года.

В самом «Политехе» никто не сомневается, что должность руководителя сохранит за собой Андрей Марков. Срок полномочий ректора составляет пять лет.

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Предыдущие выборы ректора АлтГТУ состоялись в конце 2017 года. Тогда абсолютное большинство (197 голосов из 230) получил врио главы вуза Андрей Марков. Его единственным соперником был и. о. проректора по непрерывному образованию Станислав Хомутов. Ещё один кандидат — завкафедрой дополнительного профобразования Алтайского филиала Ленинградского государственного университета им. Пушкина Сергей Малюков — не был допущен до выборов аттестационной комиссией.

Как пояснил amic.ru Андрей Марков, выборы ректора пройдут в том случае, если после этапа собеседования в Минобрнауки в числе претендентов останется как минимум двое кандидатов. Устав АлтГТУ не предполагает избрание главы вуза на безальтернативной основе, в отличие, например, от АГИК. Здесь два раза подряд — в 2015 и 2020 годах — коллектив выбирал себе ректора из единственной кандидатуры. Речь о Галине Буевич, которая, скорее всего, в скором времени оставит вуз и сосредоточится на работе в Барнаульской гордуме, председателем которой она является.

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Кстати, среди алтайских вузов есть и такие, где от выборов руководителей отказались в пользу назначения, но пока их — абсолютное меньшинство. Например, такой порядок с 2019 года действует в АГАУ.

Напомним, в 2022 году кроме выборов ректора в техническом вузе должны определиться с руководителем и в педуниверситете. Кампания здесь стартовала ещё весной. В апреле Учёный совет АлтГПУ утвердил список кандидатов на должность ректора. В их числе — завкафедрой социологии, политологии и экономики Виталий Кулиш, начальник управления лицензирования и аккредитации Сергей Лякишев и действующий ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко. Сейчас Лазаренко работает с приставкой и.о.

Документы всех кандидатов были отправлены в Москву ещё несколько месяцев назад, но пока Минпросвещения не определилось с проведением аттестационной комиссии. В этой связи выборы в вузе задерживаются, есть вероятность, что конференция до конца текущего года так и не состоится.