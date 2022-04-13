В текущей социально-экономической ситуации в России после введения западных санкций особенно актуальной становится поддержка бизнеса со стороны власти. Многие предприниматели уже дали понять государству, что готовы перестроиться на новые реалии, в частности речь идёт об импортозамещении. В непростой для отечественных предпринимателей период amic.ru начинает серию публикаций, посвящённых знаковым персонам в алтайском бизнес-сообществе. Сегодня речь пойдёт о Татьяне Лариной.

Зампредседателя Алтайского союза предпринимателей хорошо знают в регионе как одного из самых активных защитников прав бизнес-сообщества. По итогам 2009 года еженедельник «Ваше дело» даже назвал Ларину «Человеком года» за её работу по отстаиванию прав предпринимателей. Также Ларина известна как автор концепции налогообложения малого бизнеса, которую АСП ещё в первой половине 2010-х отправлял на федеральный уровень. Документ не приняли, но авторитета от этого у Лариной меньше не стало. Долгое время ни один серьёзный бизнес-форум в Сибири не проходил без её участия и ярких выступлений, которые потом разбирали на цитаты. Вот одна из самых показательных: «Коррупция — это сиамские близнецы в виде власти и крупного бизнеса, имеющие общие внутренние органы, которые для них же являются правоохранительными». Почему Ларина, стоявшая у истоков Союза, при всех своих плюсах так до сих пор и не возглавила краевых предпринимателей, разбирался amic.ru.

Бескомпромиссный борец

Региональный Союз предпринимателей за те 10 лет, что его возглавляет Юрий Фриц, окончательно утратил свою эффективность. Теперь АСП имеет неофициальный статус организации, с одной стороны, лояльной властям, с другой — максимально закрытой и консервативной, чуждой реформам и внутреннему обновлению. Однако в рядах бизнес-объединения есть несколько предпринимателей, которые пытаются поменять ситуацию. Один из них — зампредседателя правления Союза, руководитель комитета по налоговой политике Татьяна Ларина. Коллеги по АСП, журналисты и просто знакомые отзываются о ней как о человеке исключительно компетентном, справедливом, отлично разбирающемся в законах, обладающем беспрекословным авторитетом.

Татьяна Ларина родилась 22 июня 1958 года в посёлке Топчиха. Окончила историко-филологический факультет Алтайского госуниверситета по специальности «преподаватель, филолог». С 1981 по 1983 год — методист Центрального дома пионеров Барнаула. После вуза год работала секретарём комсомольской организации технического училища № 29, затем в этом же училище — замдиректора в течение девяти лет. Предпринимательской деятельностью — оптово-розничной торговлей канцелярскими товарами — начала заниматься в 1994 году. С 1995 года — директор ООО ТД «Русская династия». С 1999 года — соучредитель и член правления НП «Алтайский союз предпринимателей», руководитель комитета по налоговой политике. Также входит в состав Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю. В активе Татьяны Лариной — почётная грамота Алтайского краевого Совета народных депутатов (2006 год), медаль «За заслуги во имя созидания» (2007), почётная грамота управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (2016 год) и ряд других.

На протяжении многих лет Ларина выступает в качестве эксперта на различных бизнес-площадках и в СМИ. При этом в отличие от большинства коллег-предпринимателей не избегает общения, а оценки, которые она даёт происходящим событиям, не содержат дежурных фраз и избитых оборотов. Многие начинающие бизнесмены специально ходили на круглые столы, где спикером выступала Ларина, чтобы послушать её точку зрения на проблемы предпринимательства в крае и пути их решения. Зампред АСП охотно делилась с молодыми коллегами профессиональными секретами.

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Изначально известность Ларина получила как основатель компании «Русская династия» (специализировалась на торговле канцелярией, — прим. ред.), также она стояла у истоков создания Алтайского союза предпринимателей. Ларина имеет репутацию борца, защищающего интересы малого бизнеса. К ней прислушивались не только предприниматели, но и чиновники. Сама Ларина свои достижения в сфере предпринимательства описывала довольно лаконично. «Начинали мы с оптово-розничной торговли канцелярскими товарами. Затем приобрели хороший книжный бизнес, и у нас была книжно-канцелярская сеть. К сожалению, со стороны взрослого населения интерес к книгам заметно уменьшается, потому мы от книжного бизнеса частично отказались. Оставили только направление детских книг и к ним прибавили детские развивающие игры. Как спасательный круг у нас — сдача в аренду нежилых помещений», — рассказывала она в 2014 году в одном из интервью.

«Я боюсь потерять свою независимость»

Спикер неоднократно критиковала крупный бизнес из-за его коррупционных связей с чиновниками, попрание моральных ценностей, участие в подставных аукционах и т. д. Ларина подчёркивала: её нежелание расширять собственное дело — осознанное. «Почему, стартуя практически с равных позиций, одни, подобно самолёту с вертикальным взлётом, поднялись быстро и высоко, а другие, подобно „Русской династии“, продолжают лететь на бреющем, по-прежнему оставаясь малым бизнесом», — рассуждала бизнес-леди.

Татьяна Ларина честно признавала, что не смогла бы управлять большим бизнесом, в том числе в силу моральных установок. «Мои человеческие принципы не позволяют мне многого из того, что делается в крупном бизнесе. Я не могу делать откаты, и когда-то из-за этого мы потеряли более 50% клиентской базы по оптовой торговле канцтоварами. Я не могу участвовать в подтасованных конкурсах и тендерах, когда всё „заточено“ под одного победителя, а вокруг разыгрывается спектакль. Я не начну строительство без разрешительных документов. Я в целом отрицательно отношусь к административному ресурсу, боюсь потерять свою независимость», — откровенно рассказывала Ларина.

Зампредседателя АСП всегда подчёркивала: её бизнес сразу же задумывался как семейный.

«Это обязывает малый бизнес иметь более высокоморальные человеческие понятия, потому что это не только работа, но и процесс воспитания детей: если ты нечестен перед партнёром, используешь лазейки недобросовестной конкуренции, лукавишь по отношению к клиенту, борешься за собственные интересы вопреки интересам общества, то данные поведенческие стереотипы станут возможными и в отношении членов семьи, что может разрушить семью как таковую», — обосновывала свою идеологию Ларина.

Однако, полагала спикер, у малого бизнеса есть и существенный недостаток — это незащищённость как от государства, так и от более крупных конкурентов. В числе вариантов защитного поведения Ларина называла кооперацию с другими представителями малого бизнеса, в том числе через предпринимательские сообщества. При этом она признавала: «В Алтайском крае достаточно большое количество объединений предпринимателей. Но, честно говоря, деятельность их малорезультативна. И виноваты во многом сами предприниматели». Похоже, несмотря на прошедшие годы, ситуация практически не поменялась. Видимо, часть упрёков на этот счёт можно адресовать и самому АСП.

«Ларина по характеру всегда была лидером, чего не скажешь о нынешнем руководителе. Своими яркими суждениями, независимостью доставляла немало хлопот чиновникам. Есть информация, что кандидатура Фрица в своё время оказалось просто более удобной, её согласовали в 2012 году с губернатором Карлиным. Он лоялен, управляем, не будет лезть со своим мнением. В чём-то его можно считать преемником предыдущего главы АСП Павла Нестерова», — рассказал amic.ru источник, близкий к руководству регионального Союза предпринимателей.

Нырнул в «коммерческую Амазонку»

Также Ларина известна многим как активный общественник с выраженной гражданской позицией. Излишняя самостоятельность в суждениях даже стоила ей должности. «Из-за моей общественной деятельности на бизнес давления не было. Было некоторое давление на саму мою общественную деятельность. Меня, например, вывели из городского координационного совета предпринимателей при мэрии», — вспоминала Ларина.

Зампред АСП никогда не лезла за словом в карман и не стеснялась публично критиковать власть, если, по её мнению, речь шла о неудачных решениях. Так, в середине 2010-х годов в Барнауле обсуждались изменения в правилах размещения наружной рекламы. Инициатива вызвала волну недовольства среди представителей бизнеса. Свои отзывы в гордуму направила и Татьяна Ларина. По её мнению, принятие новой системы могло отрицательно сказаться на представителях малого бизнеса и небольших рекламных компаниях: они просто будут вынуждены уйти с рынка, не имея доступа к рекламе, установка и создание которой будет им не по карману.

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Был у Лариной и ответ на вопрос, почему так часто власть и бизнес не понимают и не слышат друг друга. По её словам, зачастую предлагаемые государством меры не отражают чаяния предпринимателей. «Сравните: власть выделяет огромные средства на поддержку предпринимательства, которая не решает проблемы малого бизнеса. Мы же говорим просто: „Снизьте размер страховых взносов на заработную плату“. Нам отвечают: „Нет, вы, пожалуйста, возьмите бизнес-инкубаторы“, которые работают за бюджетный счёт», — уточнила бизнесвумен.

Впрочем, Ларина всегда старалась давать объективную оценку и не обвиняла власть во всех грехах. Она признавала, что и самому бизнесу зачастую легче откупиться за нарушения, чем придерживаться буквы закона: «Но нам нужно и над собой работать, мы ведь тоже не привыкли жить по закону. Наши производственники, когда начинают строить, настолько нарушат все нормы, что потом просто вынуждены „кормить“ проверяющих».

А ещё Ларина обращала внимание: представители малого бизнеса не заботятся заранее, чтобы защитить своё дело. «Известно, что если человек нырнул в „коммерческую Амазонку“, то через 15 минут от него может остаться один скелет, если он не защитит себя от пираний, живущих за счёт штрафов, взяток и откатов. Но наши наивные предприниматели всегда надеются каким-то образом проскочить между зубами», — резюмировала спикер.

Идеальный кандидат для АСП

«Если бы Ларина захотела, она смогла бы добиться успеха не только в бизнесе. Другой момент, что во власть она из принципа никогда не пойдёт. Сейчас мало таких разборчивых людей, с твёрдыми установками. Тот же Юрий Фриц, например, раньше был депутатом Барнаульской гордумы, и, как я понял, снова туда собирается. Странная позиция для главы бизнес-объединения. Ему стоит определиться: он всё-таки защищает нас или старается быть удобным для власти. Считаю, что председателю АСП нельзя выглядеть одинаково хорошим для всех», — рассказал amic.ru инсайдер, несколько лет назад вошедший в региональный Союз предпринимателей.

Похоже, Татьяна Ларина при столь солидном послужном списке и репутации борца за права малого бизнеса так и будет оставаться на вторых ролях в организации, у истоков которой она стояла. Пока в АСП по-прежнему будет процветать диктат нынешнего руководства, то о демократии и сменяемости власти в бизнес-объединении можно забыть как минимум ещё на несколько лет. А это значит, что низкая эффективность Союза, уже заметная невооружённым глазом, получит продолжение. Ларина как раз идеально подходит на роль антикризисного управляющего. Она прекрасно знает всю ситуацию изнутри, обладает узнаваемостью и поддержкой. Зампредседателя АСП вполне могла бы оживить пребывающий 10 лет «в спячке» Союз, придать ему новый импульс. Связи и авторитет, заработанные бизнес-леди на протяжении долгих лет, должны ей в этом помочь.