Кто такой Александр Лапин, который возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооружённых сил?

Широкую известность генерал Лапин получил после критики Рамзана Кадырова

10 января 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: Минобороны

Генерал-полковник Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ, сообщает РБК. Ранее он командовал группой войск «Центр». Работу Лапина на этом посту критиковал Рамзан Кадыров. Что известно об Александре Лапине, читайте на amic.ru.

Биография Александра Лапина

Александр Лапин родился 1 января 1964 года в Казани. В 1982-м пошёл на срочную службу в Советской армии в войсках ПВО. После её завершения в родном городе окончил высшее танковое командное училище. Затем было обучение в двух военных академиях: бронетанковых войск и Генерального штаба.

Лапин прошёл все командные должности. Возглавлял Общевойсковую академию Вооружённых сил Российской Федерации. Был заместителем командующего 58-й армией. В 2017-м возглавил штаб группировки войск РФ в Сирии. В ходе операции на Украине командовал группировкой «Центр», которая принимала участие в боях за Лисичанск.

В 2019 году ему присвоили звание генерал-полковника. Награждён многочисленными наградами. В июле 2022 года президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России за участие в СВО.

Чем ещё известен Александр Лапин?

С именем Александра Лапина связан громкий скандал. 1 октября 2022 года с критикой в его адрес обрушился Рамзан Кадыров. Глава Чечни в своём Telegram-канале заявил, что ошибки Лапина во время спецоперации привели к вынужденному отводу союзных сил из Красного Лимана. Глава республики утверждал, что Лапин не обеспечил военных связью, ощущалась нехватка боеприпасов.

28 октября Кадыров снова выступил с критикой в адрес Лапина. На этот раз глава республики не смог обсудить с генерал-полковником оборону населённых пунктов Терны, Торское и Ямполовка, «которую без боя пересекли 5 БТР и 50 неонацистов». Связи с Лапиным не было несколько дней. Кадыров подчеркнул, что командующий должен быть на своём посту и всегда на связи с коллегами.

В конце октября стало известно, что Лапина отстранили от командования группировкой российских войск «Центр». По одной из версий, он уволился. В Минобороны сообщили, что генерал ушёл в трёхнедельный отпуск.