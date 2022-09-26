Куда обращаться, если повестка из военкомата на мобилизацию пришла по ошибке?

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. В армию призовут около 300 тысяч человек, попадающих под определённый критерий. Прежде всего, мобилизованные должны уже пройти армию и иметь боевой опыт. Однако в некоторых регионах страны уже произошли резонансные случаи, когда повестки от военкоматов приходили людям, которые ни разу в жизни даже не держали в руках автомат. На проблему неправильной рассылки повесток уже обратили внимание в Госдуме и Министерстве обороны РФ. У граждан, не подлежащих мобилизации, есть несколько вариантов, чтобы обжаловать предписание военкомата. Рассказываем, куда обращаться, если вас мобилизовали по ошибке.

Новости

Вопрос дня Частичная мобилизация в России. Все, что о ней известно, кто попадает, а кто нет

Куда звонить, если мне пришла повестка?

В первую очередь не нужно паниковать и прятаться от военкомата. Как показывает практика, любую ошибку могут оперативно исправить. Для справки и консультаций в России заработала горячая линия по вопросам частичной мобилизации по номеру 122.

В рамках частичной мобилизации в первую очередь будут призываться рядовые и сержанты из запаса — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет. Все призванные получат статус контрактников. Приоритетные военные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители. Если вы не соответствуете этим критериям, то по номеру 122 вам подскажут, какие документы нужно предоставить в военкомат, чтобы не попасть под мобилизацию.

Дополнительную информацию можно также получить на официальном ресурсе «Объясняем.рф».

Новости

Общество В Минобороны рассказали, кто не подлежит частичной мобилизации

Так, я студент и мне пришла повестка. Что делать?

Указ президента РФ от 24 сентября гарантирует отсрочку от призыва по частичной мобилизации для студентов, получающих первое высшее или первое среднее профессиональное образование.

Образовательное учреждение должно иметь госаккредитацию, а учащийся — получать образование по любой очной или очно-заочной форме: специалитет, бакалавриат, магистратура и аспирантура. Получить более подробную информацию можно по телефону 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2). Горячую линию открыло Минобрнауки РФ. Студентам предоставят любую интересующую их информацию. Например, разъяснят правила призыва, проконсультируют по вопросам социальной и правовой защиты, окажут психологическую поддержку.

Куда ещё можно позвонить жителям Алтайского края?

В Алтайском крае тоже развернули центр содействия тем, кого ошибочно призвали на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных. Его организовали на базе Народного фронта.

Обращения принимаются по адресу: Барнаул, ул. Анатолия, 97, 4-й этаж, контактный телефон +7 385 235-37-88, а также в группу Народного фронта в ВК и ОК.