Какие предприятия Алтайского края предоставляют бронь при частичной мобилизации и есть ли там ещё вакансии

После объявления в России частичной мобилизации многие мужчины призывного возраста стали искать возможность получить отсрочку от призыва. Одна из них — работа на предприятии, которое предоставляет бронь от частичной мобилизации. Такие компании есть и в Алтайском крае. Amic.ru выяснил, есть ли ещё вакансии на этих заводах и много ли желающих их занять.

Где предоставляют бронь?

Исполнительный директор Союза промышленников региона Виктор Мещеряков рассказал, что сейчас открытые вакансии имеются на «Трансмаше», «Роторе», «Сибприбормаше», рубцовском «Уралвагонзаводе» и других предприятиях Алтайского края. Практически все они предоставляют бронь своим сотрудникам на период мобилизации. Так, завод «Трансмаш» в Барнауле планирует до конца 2022 года набрать ещё 200 человек, а в следующем году намерен принять три тысячи рабочих, отметил Мещеряков. Другие предприятия также ищут новых сотрудников, пояснил исполнительный директор Союза промышленников края.

Однако вакансии быстро заполняются, отметил Мещеряков. По его словам, после 21 сентября, когда в стране была объявлена частичная мобилизация, количество кандидатов на свободные должности резко выросло. Так, всего за 15 дней Бийский олеумный завод набрал более 100 человек, а «Трансмаш» принял около 200 новых работников. Почти все они — те, кто попадает под мобилизацию. Исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края отмечает, что эти сотрудники получат отсрочку, даже если у них нет профильного образования.

Кроме того, с 21 сентября резко увеличилось количество предприятий, которые получают статус оборонных, отметил Виктор Мещеряков. По его словам, их число выросло с 8 до 37.

Завод / Фото: amic.ru

«Сейчас больше предприятий попало в список оборонных. Минпромторг постоянно обновляет список. Если предприятие хоть как-то задействовано в выполнении оборонного заказа, то и его включают в реестр оборонных предприятий. Их неделю назад было 37, сейчас, возможно, уже 40», — рассказал Мещеряков.

«Работодатели поняли тренд»

При этом на сайтах по поиску работы hh.ru и «Зарплата.ру» вакансий на предприятиях, дающих отсрочку от частичной мобилизации, пока немного. В пресс-службе «Зарплата.ру» рассказали, что по Алтайскому краю пока таких вакансий нет, но в России и Сибири работодатели уже стали писать, что предоставляют отсрочку.

«Работодатели поняли тренд и то, что с условием отсрочки им легче будет закрывать определённую часть вакансий. Мы уже фиксируем прирост отклика на такие вакансии в два раза по отношению к началу сентября. По Алтайскому краю пока ничего не видим», — отметил PR-менеджер сайта Татьяна Старостина.

На сайте hh.ru вакансии с условием отсрочки от частичной мобилизации уже появляются в Алтайском крае и в других регионах СФО. В пресс-службе сайта рассказали amic.ru, что в целом по Сибири таких вакансий немного — 15-20 штук. Но проблема в том, что предприятия часто не пишут о такой опции, хотя она у них есть. Например, на сайте hh.ru у АО «Барнаултрансмаш» сейчас 23 активные вакансии, но ни в одной из них не указано, что работника освободят от мобилизации.

На сайте по поиску работы hh.ru о предоставлении отсрочки от мобилизации сообщает завод «Нортек». У предприятия 19 вакансий — от инженера по релейной защите и автоматике и электромонтёра до уборщика служебных помещений. И по каждой из них есть отсрочка от мобилизации.

«Нортек» / Фото: amic.ru

Также, например, вакансию разработчика Yii2 предлагает ИП «Денис Сизов», при необходимости компания предлагает оформиться в штат и получить отсрочку. Транспортная компания «ЯН» ищет менеджера по логистике и логиста в транспортную компанию. В условиях значится освобождение от мобилизации «в связи с выполнением гособоронзаказа».

Напомним, что отсрочку от частичной мобилизации имеют сотрудники оборонных предприятий, аккредитованных организаций в области информационных технологий, российских операторов связи, системообразующих организаций сфере информации и связи, организаций, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка. Все, кроме «оборонщиков», должны иметь высшее образование по специальности.

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