Куда сдать ёлку после новогодних праздников в Барнауле?

Шестой раз в Барнауле проведут акцию по сбору новогодних деревьев

08 января 2023, 16:23, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новогодние деревья, которые большинство россиян убирают после старого Нового года, в организации «Мусора. Больше. Нет» просят не выбрасывать в мусорные баки и «не украшать» ими сугробы возле подъездов. Вместо этого их предлагают сдать на «переработку». Акцию по сбору елей уже шестой раз проведут в Барнауле 21 января.

Новогодних красавиц можно будет принести в назначенный день с 11 до 13 часов на одну из точек по сбору ёлочек. Всего в краевой столице будет работать шесть таких площадок по их приёму. Собранные деревья отправят на Павловский ДОК (входит в холдинг «Алтайлес»), где их используют для производства MDF плит.

