Лариса Долина выступила на фестивале Рождественнского в Алтайском крае

Певица Лариса Долина стала гостем фестиваля Роберта Рождественского, который прошел 25 июня в селе Косиха. Артистка исполнила две песни на стихи знаменитого алтайского поэта — «Желаю вам» и «Благодарю тебя».

Исполнительница хита «Погода в доме» вышла на сцену в эффектом мини-платье с разноцветными стразами. Сама звезда отметила, что Алтай ее пригласила дочка поэта Екатерина.

«Роберт Рождественский абсолютно точно чувствовал музыку. Наверное, он любил музыку, иначе не появилось бы столько красивых песен. Это редкий дар. У Роберта Ивановича все было слаженно, он дружил с композиторами, для которых были написаны стихи. Все его песни народ любит, знает, это золотой фонд», — приводит пресс-служба регионального правительства.

В своих соцсетях Долина отметила, что любит посещать подобные фестивали, поскольку каждый раз получает совершенно новые эмоции и ощущения.

«Фестиваль, посвящённый 90-летию Великого Отечественного поэта Роберта Рождественского — это, кроме возможности спеть в очередной раз его песни, ещё и радость от того, что на родине поэта, в селе Косиха, в Алтайском крае, трепетно хранят память о Нём», — написала она.