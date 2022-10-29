Лес у перинатального центра «заминировали» человеческими экскрементами

На Змеиногорском тракте лес у перинатального центра превратился в общественный туалет. Об этом сообщает «Толк».

Местный житель вышел на вечернюю прогулку и увидел среди деревьев множество следов человеческой жизнедеятельности.

При этом люди посетовали на то, что в здании перинатального центра сходить в туалет ожидающим не разрешают, а ждать родственников жителям региона приходится по несколько часов.

В разговоре с журналистами горожанин отметил, что поставить общественный туалет рядом с парковкой, где люди дожидаются своих родственников, не так дорого.

За пару обычных деревянных туалетов, по его словам, продавцы возьмут около 10 тысяч рублей, а пока их не установят, люди так и продолжат загрязнять лес неподалёку.