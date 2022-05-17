Лилия Наволокина возглавила Фонд капремонта Алтайского края
За счёт этого фонда ремонтируют многоквартирные дома, а его бюджет пополняют сами жильцы
17 мая 2022, 15:31, Илья Звягинцев
Лилия Наволокина стала главой Фонда капремонта Алтайского края. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.
Изначально на это место претендовали пять человек, но проверку на соответствие всем пунктам прошли только Наволокина и Андрей Локтионов.
Напомним, 19 января 2022 года Минстрой расторг контракт с предыдущим главой фонда Александром Пономарёвым.
Причины для принятия этого решения не озвучивались, однако СМИ предположили, что это может быть связано с интересом силовиков к Пономарёву.
Официальных заявлений по этому поводу в министерстве не делали.
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