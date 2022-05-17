Лилия Наволокина возглавила Фонд капремонта Алтайского края

Лилия Наволокина стала главой Фонда капремонта Алтайского края. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.

Изначально на это место претендовали пять человек, но проверку на соответствие всем пунктам прошли только Наволокина и Андрей Локтионов.

Напомним, 19 января 2022 года Минстрой расторг контракт с предыдущим главой фонда Александром Пономарёвым.

Причины для принятия этого решения не озвучивались, однако СМИ предположили, что это может быть связано с интересом силовиков к Пономарёву.

Официальных заявлений по этому поводу в министерстве не делали.