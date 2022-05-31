Ливни, грозы, град, шквальный ветер. Алтайский ЦГМС передал штормовое предупреждение

Алтайское ЦГМС сообщает о штормовом предупреждении. В крае в ближайший час с сохранением ночью 1 июня ожидается усиление ветра до 18-23 м/c, местами шквалы до 25-28 м/с. Местами сильные дожди, ливни, грозы, град.

Усиление ветра ожидается в Табунском, Кулундинском, Родинском, Алейском, Благовещенском, Мамонтовском, Солонешенском, Смоленском районах и Славгороде.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминают, что единый телефон экстренных служб — 112. По нему попавшие в беду жители региона могут обратиться за экстренной помощью.