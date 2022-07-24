Ливни, грозы и град обрушатся на Алтайский край 24 июля
Непогода задержится до середины ночи 25 июля
24 июля 2022, 13:20, Никита Черников
Резкое ухудшение погоды ожидается в Алтайском крае днем 24 июля и в первой половине ночи 25 июля, предупреждают в региональном МЧС.
Синоптики прогнозируют дожди, местами ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.
Спасатели рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении. При нахождении дома рекомендуется закрыть окна, в том числе на балконе. Находясь на улице, нужно обходить дома с неустойчивой кровлей, рекламные щиты, не укрываться под деревьями. В случае поездки — лучше припарковаться. Также в грозу нельзя рыбачить и купаться.
В случае происшествий следует звонить по номеру 101, добавили в министерстве.
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