Ливни, грозы и град обрушатся на Алтайский край 24 июля

Резкое ухудшение погоды ожидается в Алтайском крае днем 24 июля и в первой половине ночи 25 июля, предупреждают в региональном МЧС.

Синоптики прогнозируют дожди, местами ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Спасатели рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении. При нахождении дома рекомендуется закрыть окна, в том числе на балконе. Находясь на улице, нужно обходить дома с неустойчивой кровлей, рекламные щиты, не укрываться под деревьями. В случае поездки — лучше припарковаться. Также в грозу нельзя рыбачить и купаться.

В случае происшествий следует звонить по номеру 101, добавили в министерстве.