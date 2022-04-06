«Людям нужно выживать». В Госдуме предложили продлить майские выходные до 10 дней из-за дорожающих продуктов

Депутат Госдумы Владислав Даванков предложил продлить выходные на майских праздниках до 10 дней, предоставив россиянам отдых с 1 по 10 мая. Об этом сообщается на сайте партии «Новые люди».

По словам парламентария, такая мера поможет россиянам запастись продуктами на осень из-за их подорожания.

«Людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый „борщевой набор“ вырос на 10-40%. Поэтому будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда», — сказал Даванков.

В 2022 году праздничные выходные в мае пройдут с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.