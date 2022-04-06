«Людям нужно выживать». В Госдуме предложили продлить майские выходные до 10 дней из-за дорожающих продуктов
По словам Владислава Даванкова, это позволит запастись людям продуктами на осень
6 апреля 2022, 07:35, Никита Черников
Депутат Госдумы Владислав Даванков предложил продлить выходные на майских праздниках до 10 дней, предоставив россиянам отдых с 1 по 10 мая. Об этом сообщается на сайте партии «Новые люди».
По словам парламентария, такая мера поможет россиянам запастись продуктами на осень из-за их подорожания.
«Людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый „борщевой набор“ вырос на 10-40%. Поэтому будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда», — сказал Даванков.
В 2022 году праздничные выходные в мае пройдут с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.
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