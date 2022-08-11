Магазин одежды «Армия России» откроется в Барнауле
Отдел появится на улице Мало-Тобольской
11 августа 2022, 13:35, Никита Черников
Фирменный магазин «Армия России» откроется в Барнауле, пишет «Алтапресс».
Отдел будет работать по улице Мало-Тобольской, 32. На фасаде здания уже разместили логотип бренда и постер с надписью «Скоро открытие».
«Армия России» продаёт одежду, аксессуары и сувениры военной тематики с патриотическими слоганами. Ближайшая к Алтайскому краю торговая точка бренда находится в Новосибирске.
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