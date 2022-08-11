Магазин одежды «Армия России» откроется в Барнауле

Фирменный магазин «Армия России» откроется в Барнауле, пишет «Алтапресс».

Отдел будет работать по улице Мало-Тобольской, 32. На фасаде здания уже разместили логотип бренда и постер с надписью «Скоро открытие».

«Армия России» продаёт одежду, аксессуары и сувениры военной тематики с патриотическими слоганами. Ближайшая к Алтайскому краю торговая точка бренда находится в Новосибирске.