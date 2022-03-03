Магазины H&M в Барнауле закрылись
Представители сети ранее объявили о том, что они прекращают продажи на территории России
3 марта 2022, 08:05, Илья Звягинцев
Магазины сети H&M в Барнауле закрыты. На дверях не висит никаких объявлений.
Ранее представители торговой сети официально объявили о том, что они прекращают продажи на территории России.
На данный момент Барнаул является не единственным городом, где магазины утром 3 марта не открыли двери для посетителей. Ранее аналогичные сообщения поступали из Владивостока.
Отметим, что после начала спецоперации на территории Украины сотрудничество с Россией приостановило множество компаний.
Среди производителей одежды о прекращении онлайн-продаж заявили Nike и маркетплейс ASOS.
От сотрудничества со сборной России по футболу отказалась компания Adidas.
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