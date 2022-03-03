Магазины H&M в Барнауле закрылись

Магазины сети H&M в Барнауле закрыты. На дверях не висит никаких объявлений.

Ранее представители торговой сети официально объявили о том, что они прекращают продажи на территории России.

На данный момент Барнаул является не единственным городом, где магазины утром 3 марта не открыли двери для посетителей. Ранее аналогичные сообщения поступали из Владивостока.

Отметим, что после начала спецоперации на территории Украины сотрудничество с Россией приостановило множество компаний.

Среди производителей одежды о прекращении онлайн-продаж заявили Nike и маркетплейс ASOS.

От сотрудничества со сборной России по футболу отказалась компания Adidas.