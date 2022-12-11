Мамочки с детьми, будьте осторожны. Барнаульцы нашли открытый люк в центре города

Жительница Барнаула заметила опасный открытый люк в центре города. Об этом она рассказала в сообществе Barnaul22.

«Добрый день! Напротив магазина Ulla Popken открытый люк, ул. Партизанская», — написала горожанка.

Из-за отсутствия крышки люка дыра зияет прямо на пешеходной дорожке. Невнимательные барнаульцы рискуют угодить в «ловушку» и получить серьёзные травмы.

Автор сообщения отдельно отметила, что внимательными нужно быть мамам с детьми, которые будут проходить по этому участку.