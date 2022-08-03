Мария Бутина предложила сажать в тюрьму родителей за использование детьми VPN

Уроженка Алтайского края, депутат Госдумы Мария Бутина предложила сажать в тюрьму родителей, которые не могут правильно воспитать детей, сообщает URA.ru.

Предложение Бутина высказала в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Телеведущий спросил, какую альтернативу предложить детям, если закрыть YouTube. Получился такой диалог:

— Вот мы закроем, а что мы им предложим?

— Какое у нас будет страдание, если у нас YouTube не будет!

— Я тебе так скажу: для тебя не будет, для меня, может быть, не будет, а детей мы потеряем.

— Книги будем читать!

— Не будут они читать книги!

— Научатся!

— Они поставят VPN. Потому что практика «поезд, стой, раз-два» не работает. Если ты не можешь им предложить более качественный продукт.

— Если мы, взрослые, не в состоянии ограничить своих детей...

— Мы не в состоянии! Что ты предлагаешь, посадить их родителей?

— Конечно!