Мария Бутина предложила сажать в тюрьму родителей за использование детьми VPN
У «алтайской шпионки» спросили, какую альтернативу предложить детям, если закрыть YouTube
3 августа 2022, 16:21
Уроженка Алтайского края, депутат Госдумы Мария Бутина предложила сажать в тюрьму родителей, которые не могут правильно воспитать детей, сообщает URA.ru.
Предложение Бутина высказала в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Телеведущий спросил, какую альтернативу предложить детям, если закрыть YouTube. Получился такой диалог:
— Вот мы закроем, а что мы им предложим?
— Какое у нас будет страдание, если у нас YouTube не будет!
— Я тебе так скажу: для тебя не будет, для меня, может быть, не будет, а детей мы потеряем.
— Книги будем читать!
— Не будут они читать книги!
— Научатся!
— Они поставят VPN. Потому что практика «поезд, стой, раз-два» не работает. Если ты не можешь им предложить более качественный продукт.
— Если мы, взрослые, не в состоянии ограничить своих детей...
— Мы не в состоянии! Что ты предлагаешь, посадить их родителей?
— Конечно!
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