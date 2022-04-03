Алтайская «шпионка» Мария Бутина предложила вернуть советскую систему распределения студентов-бюджетников. Пост на эту тему она опубликовала в своём телеграм-канале.

По словам Бутиной, выпускников колледжей и вузов нужно распределять по регионам, для того чтобы они отрабатывали затраты на обучение.

«В условном „вчера“ достаточно было „пряника“, который щедро даёт государство, стимулируя выпускников работать в регионах, — подъёмные, служебное жильё, льготная ипотека и пр. В реальном „сегодня“ придётся задействовать и „кнут“: отработай на государство или возмести затраты», — написала Бутина.

Она добавила, что студенты, которые учились хорошо, смогут самостоятельно выбирать место работы, а тех, кто жил «от сессии до сессии», нужно распределять.