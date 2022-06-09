McDonald's закроется в Сибири и на Урале 10 июня

Рестораны McDonald's в Сибири и на Урале перестанут работать под старым брендом с 10 июня, сообщил ТАСС источник, близкий к руководству компании.

По данным собеседника издания, это связано с тем, что уже 12 июня в Москве состоится презентация нового бренда — сеть будет работать под новым названием и меню.

После неё мероприятия в столице и Подмосковье откроются первые 15 заведений, остальные — позже.

McDonald's приостановил работу 850 своих ресторанов в России 14 марта после начала спецоперации РФ на Украине. При этом работать продолжали 130 точек, в основном в Сибири и на Урале, отметил источник.