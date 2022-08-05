Медовая ярмарка заработала в центре Барнаула

В Барнауле на площади Сахарова 5 августа откроется традиционная выставка-ярмарка мёда, сообщили в мэрии.

Мероприятие будет проходить ежедневно с 10:00 до 18:00 до 31 августа. Оно состоится в рамках Фестиваля алтайского мёда, приуроченного к Медовому Спасу и Дню пчеловода Алтайского края.

В общей сложности на ярмарке представят более 50 видов мёда.