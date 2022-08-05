Медовая ярмарка заработала в центре Барнаула
Мероприятие будет проходить ежедневно с 10:00 до 18:00
5 августа 2022, 09:50, Никита Черников
В Барнауле на площади Сахарова 5 августа откроется традиционная выставка-ярмарка мёда, сообщили в мэрии.
Мероприятие будет проходить ежедневно с 10:00 до 18:00 до 31 августа. Оно состоится в рамках Фестиваля алтайского мёда, приуроченного к Медовому Спасу и Дню пчеловода Алтайского края.
В общей сложности на ярмарке представят более 50 видов мёда.
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