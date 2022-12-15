Медсёстры алтайской краевой поликлиники пожаловались на снижение зарплат на треть

Медсёстры краевой поликлиники в Барнауле рассказали «Толку», что у них значительно сократилась зарплата и они вынуждены мыть полы за небольшую доплату.

Одна из сотрудниц поликлиники отметила, что снижение зарплат никак не связано с отменой ковидных выплат — речь идёт об обычной оплате труда за ставку.

«У меня зарплата за ноябрь, которую я получила в этом месяце, составила 23 тысячи рублей на руки. И она уже не первый месяц такая. В прошлом году она была не меньше 35 тысяч. Снижение началось примерно с апреля-мая этого года», — указала медсестра.

По её словам, падение произошло из-за уменьшения стимулирующих: руководство объясняет это тем, что экономисты якобы не пропускают те проценты стимулирующих, которые пытается ставить старшая медсестра.

Она также уточнила, что зарплата снижается у всех сотрудников среднего звена и стремится к уровню дохода санитарок. В итоге, отметила собеседница издания, сейчас медсёстры моют кабинеты за 2 тыс. рублей в месяц.