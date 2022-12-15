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Медсёстры алтайской краевой поликлиники пожаловались на снижение зарплат на треть

Зарплаты якобы снижаются у всех сотрудников среднего звена и стремятся к уровню дохода санитарок

15 декабря 2022, 14:31, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Медсёстры краевой поликлиники в Барнауле рассказали «Толку», что у них значительно сократилась зарплата и они вынуждены мыть полы за небольшую доплату.

Одна из сотрудниц поликлиники отметила, что снижение зарплат никак не связано с отменой ковидных выплат — речь идёт об обычной оплате труда за ставку.

«У меня зарплата за ноябрь, которую я получила в этом месяце, составила 23 тысячи рублей на руки. И она уже не первый месяц такая. В прошлом году она была не меньше 35 тысяч. Снижение началось примерно с апреля-мая этого года», — указала медсестра.

По её словам, падение произошло из-за уменьшения стимулирующих: руководство объясняет это тем, что экономисты якобы не пропускают те проценты стимулирующих, которые пытается ставить старшая медсестра.

Она также уточнила, что зарплата снижается у всех сотрудников среднего звена и стремится к уровню дохода санитарок. В итоге, отметила собеседница издания, сейчас медсёстры моют кабинеты за 2 тыс. рублей в месяц.

Комментарии 20

  • Вот так и разваливается медицина. У меня родственница медик, на руки 25-30 тысяч при том что дома ее не видим. Приходит и валится замертво спать, чтобы в 5 утра снова вставать и идти спасать людей.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Ну и че ныть то? Тут везде в интернатах пишут о жесткой нехватке в т.ч. среднего звена, в больницах и поликлиниках. Увольняйтесь да и все! Или переводом уходить в другие учреждения и возможно ближе к дому, а не на гору ездить. А интересно при смене мед. учреждения=работы, эти распиаренные краевые выплаты, на таких работников будут распространятся?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Светлана медсестрой в больнице * Зарплата кстати ничего * Не позволяет исключитель * Ного
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно как "вести с полей" сильно отличаются от победных рапортов министра.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Во всех поликлиниках так подняли оклад убрали стимулирущие
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Вот уроды
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Денежек скоро не будет.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • И что характерно - фонд оплаты труда не уменьшился. Но если кто-то стал зарабатывать меньше, значит кто-то стал получать больше. Даже интересно - кто же это???
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Медицину в крае Карлуша развалил, с подачи сверху, а нынешние продолжают дело папы Карло, гробят социалку.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • опускаемся все ниже
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Еще не одна реформа оплаты труда медицинских работников до добра не довела... может хватит уже реформ...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • 8500 говорят оклад у медиков, остальное хз
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, 7 тыс оклад и 12 зарплата и всё!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, даже 8 000
    16 декабря, Гость   Ответить
  • 8 000 оклад
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Есть ли порядок в стране?Так называемые либеральная экономика,либеральные средства ведения хозяйством,либеральное управление учреждениями...это-то у нас есть
    16 декабря, Гость   Ответить
  • И что характерно - фонд оплаты труда не уменьшился. .. Так МРОТ уже опять повысили, на выплаты дотаций из федерального бюджета нет, всё за свой счет.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Мы же в России живём где люди для чиновников не когда небыли и не будут людьми...... Про свои кошельки они вряд-ли забудут пополнить.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Просто в России хотят сделать 100% платную медицину. Мы же любим ровнятся на запод.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • 7 тыс оклад-42-45 зп. 2 ставки.
    17 декабря, Гость   Ответить
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