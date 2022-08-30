Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал Евросоюз «поскорее» запретить выдачу шенгенских виз россиянам. В своём Telegram-канале он заявил, что это покажет отношение Европы к гражданам РФ.

«Европейцы в очередной раз покажут своё истинное лицо и меньше будут отвлекать враньём и бредовыми посулами Россию и её граждан от ведения специальной военной операции», — написал он.

В конце поста он добавил выражение «на войне как на войне» на французском языке.