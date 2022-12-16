Медведев усомнился в заверениях НАТО о том, что альянс не воюет с Россией

Сейчас верная оценка действий блока — главный вопрос, написал заместитель председателя Совета безопасности

16 декабря 2022, 16:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Руководители стран НАТО в один голос уверяют, что альянс не воюет с Россией, но все хорошо понимают, что на самом деле ситуация иная. И сейчас верная оценка действий НАТО — главный вопрос, написал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в пятницу в своём Telegram-канале.

«Существует главный вопрос: может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением альянса в войну против России? Можно ли считать поставку огромного объёма вооружений Украине нападением на Россию?» — задался вопросами замглавы СБ.

Как обратил внимание Медведев, руководители стран НАТО заявляют, что с Россией их страны и весь блок не воюют. «Но все-то хорошо понимают, что всё иначе...» — заметил он.

С учётом этого встаёт вопрос, являются ли законными военными целями некоторые объекты Североатлантического блока, добавил зампред Совбеза. Он напомнил, что в истории человечества вопрос о легальных военных целях трактовался по-разному, его по-разному воспринимают и в ходе текущего конфликта. По словам Медведева, есть то общее, что кроется в международных конвенциях и обычаях войны. Это правила поведения во время войны (jus in bello), которые ещё в сакральных источниках берут своё начало, указал Медведев.