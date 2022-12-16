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Медведев усомнился в заверениях НАТО о том, что альянс не воюет с Россией

Сейчас верная оценка действий блока — главный вопрос, написал заместитель председателя Совета безопасности

16 декабря 2022, 16:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Руководители стран НАТО в один голос уверяют, что альянс не воюет с Россией, но все хорошо понимают, что на самом деле ситуация иная. И сейчас верная оценка действий НАТО — главный вопрос, написал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в пятницу в своём Telegram-канале.

«Существует главный вопрос: может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением альянса в войну против России? Можно ли считать поставку огромного объёма вооружений Украине нападением на Россию?» — задался вопросами замглавы СБ.

Как обратил внимание Медведев, руководители стран НАТО заявляют, что с Россией их страны и весь блок не воюют. «Но все-то хорошо понимают, что всё иначе...» — заметил он.

С учётом этого встаёт вопрос, являются ли законными военными целями некоторые объекты Североатлантического блока, добавил зампред Совбеза. Он напомнил, что в истории человечества вопрос о легальных военных целях трактовался по-разному, его по-разному воспринимают и в ходе текущего конфликта. По словам Медведева, есть то общее, что кроется в международных конвенциях и обычаях войны. Это правила поведения во время войны (jus in bello), которые ещё в сакральных источниках берут своё начало, указал Медведев.

Комментарии 8

  • Если все всё понимают, то где удары по центрам принятия решений? А наши ребята гибнут. И остаются инвалидами.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Нато как боевая структура мирового сионизма никогда не прекращал не прекращает и не будет прекращать войну на уничтожение народов неевреев их государств и экономик, опираясь на диаспоры евреев во всех странах. В первую очередь будут уничтожены и захвачены те народы и страны которые создали для сионистов на своей территории приоритетные комфортные по сравнению со своим народом условия
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Когда наши сказочники перестанут верить их сказкам!?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А Митя в каких войсках служил?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • уже даже меркель сказала открытым текстом - мы пошли на Минские соглашения, что бы накачать украину оружием... чё ещё вам надо!? просто-напросто, слабаки!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Кто он? Зачем приводить его высказывания,ведь он= 0.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А почему бы нам снова Кубе не помочь.?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Мировой сионизм воюет постоянно на уничтожение со всеми странами неевреев Мира и особенно теми которые сопротивляются установлению его господства в Мире. Вначале для этого они создали США, затем из продажных холуев неевреев военный блок НАТО.
    17 декабря, Гость   Ответить
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