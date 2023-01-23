МегаФон улучшил покрытие сети 4G в Алтайском крае и других регионах России

Мобильный интернет стал в три раза быстрее

23 января 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: ПАО "МегаФон"

МегаФон на треть увеличил скорость мобильного интернета в 24 регионах страны. Для этого оператор использовал программу рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Рефарминг позволяет без дополнительных затрат улучшить качество связи за счёт более эффективного управления частотным спектром. Такие работы провели и в Алтайском крае.

МегаФон проанализировал потребление мобильного трафика во всех регионах страны и спрогнозировал дальнейший рост нагрузки. Эти данные стали основой для масштабной программы рефарминга – основываясь на расчётах, специалисты определили территории, на которых потребуется дополнительная ёмкость.

"Нагрузка на сети операторов постоянно растёт: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг — эффективное техническое решение для наращивания ёмкости сети в условиях сильных нагрузок. Он даёт возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов", – сказал технический директор ПАО "МегаФон" Алексей Титов.

В ходе реализации программы диапазон 1800 МГц стали использовать исключительно для 4G, также в современный стандарт связи переведена часть спектра 900 МГц. Оставшейся ёмкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать голосовую связь в 2G на высоком уровне.

Всё это помогло увеличить скорость мобильного интернета на 30%, улучшить проникновение сети внутрь зданий как в малых населённых пунктах, так и в крупных городах. Также значительно расширилась зона покрытия технологии VoLTE, которая обеспечивает пользователей чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G. Улучшения почувствовали и абоненты МегаФона в Алтайском крае.

Для дополнительного увеличения ёмкости сети под 4G на ряде территорий отдали две трети диапазона 2100 МГц. При этом оставшиеся частоты продолжат обеспечивать работу устройств, поддерживающих 3G, например, банкоматов и IOT-датчиков.

Программу рефарминга продолжат в 2023 году.

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