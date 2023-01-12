МегаФон запустил собственный бренд кнопочных телефонов

Первая модель уже в продаже в интернет-магазине оператора

12 января 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: ПАО "МегаФон"

МегаФон разработал линейку современных кнопочных телефонов под брендом Fontel. Оператор планирует до конца 2023 года занять до 50% продаж таких устройств в собственной розничной сети.

Первая модель линейки уже доступна в интернет-магазине МегаФона, а в феврале появится во всех салонах оператора. Телефон Fontel FP 200 оснащён цветным дисплеем, слотом для двух сим-карт, аккумулятором на 600 мАч, а также возможностью использовать карту памяти объёмом до 32 Гб. "Несмотря на популярность смартфонов, мы видим стабильный спрос на кнопочные телефоны в своей розничной сети. Линейка Fontel разработана с учётом актуальных потребностей пользователей и может конкурировать с устройствами, представленными в рознице, а также полностью заменить продукцию брендов, ушедших с российского рынка. Мы рассчитываем, что к концу года до 50% продаж кнопочных телефонов в нашей рознице будет занимать Fontel, и рассматриваем возможность открытия продаж в других крупных розничных сетях России и стран СНГ", — сказал директор по продажам ПАО "МегаФон" Давид Борзилов.

Доля кнопочных телефонов в сети МегаФона последние годы особо не меняется и составляет около 15-17%. Но требования пользователей к таким устройствам растут. При выборе модели пользователи обращают внимание на размер дисплея, батарею, объём памяти, наличие слота для MicroSD. Модели Fontel отличают эргономичный дизайн, простой и понятный интерфейс, поэтому устройства подойдут любым пользователям, в том числе детям и пожилым людям.

Реализацией проекта, разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Вcего в 2023 году будет запущено в продажу восемь моделей под этим брендом. В линейке будут представлены раскладные телефоны, а также оснащённые дополнительной защитой – противоударные и водонепроницаемые. Стоимость устройств будет варьироваться от 590 до 2990 рублей.

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