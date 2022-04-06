Мэрия Барнаула планирует полностью благоустроить аллею на проспекте Ленина

Администрация города Барнаула планирует в 2022 году разработать проект благоустройства аллеи на проспекте Ленина на участке от улицы Мало-Тобольской до площади Октября. Там заменят асфальт плиткой, высадят деревья и установят малые архитектурные формы. Об этом в ходе интернет-форума на сайте мэрии сообщил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. Однако когда непосредственно начнутся работы — пока неизвестно.

«Проектом предусмотрена укладка плиточного покрытия, монтаж освещения и установка малых архитектурных форм. В основу проекта легли рекомендации, предложенные в рамках разработанной концепции „Барнаул — зелёный город“. Речь идёт об участке проспекта Ленина от улицы Мало-Тобольской до площади Октября, за исключением уже благоустроенных участков», — пояснил Шеломенцев.

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Прочее Мэрия Барнаула не планирует продолжать благоустраивать аллею на Ленина

В 2018 году на аллее проспекта Ленина от Молодёжной до улицы Партизанской были проведены работы по укладке плитки. На это из городского бюджета потратили около 26 миллионов рублей. У проекта были противники, которые жаловались на то, что из-за плитки неудобно будет ездить на самокатах. Однако за два года аллея стала одним из украшений центра города. Барнаульцы активно гуляют по ней в летнее время года. Бывший глава города Сергей Дугин ранее обещал журналистам, что власти намерены выложить плитку на аллее до Старого базара. Однако позже поставили на паузу дальнейшее преображение центральной улицы краевой столицы.