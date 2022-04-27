Мэрия Бийска не смогла найти подрядчика на ремонт коммунального моста
Ремонтные работы на объекте планировали начать летом 2022 года. Но уже не факт
Администрация Бийска не смогла определить подрядчика на капитальный ремонт коммунального моста через Бию на Чуйском тракте, который оценивался в 150 миллионов рублей. Аукцион по поиску подрядчика признан несостоявшимся. Желающих заявить своё участие в тендере не нашлось.
Как следует из данных на госзакупках, определить подрядчика планировали до конца апреля. Начать же работы необходимо было в мае-июне. Видимо, администрация Бийска изменит цену контракта и проведёт повторный аукцион по определению подрядчика.
Напомним, ремонт коммунального моста через Бию в городе Бийске обойдётся в 150 миллионов рублей. Работы на переправе пройдут в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Планируется, что полностью мост на ремонт закрывать не будут. Ожидается, что временно придётся приостановить движение трамваев в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей. На это время будет организовано дополнительное транспортное обслуживание.
Существующий коммунальный мост был открыт в 1965 году, он состоит из семи пролётов. Длина моста без подходов составляет 518 метров, ширина проезжей части — 14 метров. Его пропускная способность — 5 тысяч автомобилей в сутки.