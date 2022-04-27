Мэрия Бийска не смогла найти подрядчика на ремонт коммунального моста

Администрация Бийска не смогла определить подрядчика на капитальный ремонт коммунального моста через Бию на Чуйском тракте, который оценивался в 150 миллионов рублей. Аукцион по поиску подрядчика признан несостоявшимся. Желающих заявить своё участие в тендере не нашлось.

Как следует из данных на госзакупках, определить подрядчика планировали до конца апреля. Начать же работы необходимо было в мае-июне. Видимо, администрация Бийска изменит цену контракта и проведёт повторный аукцион по определению подрядчика.

Напомним, ремонт коммунального моста через Бию в городе Бийске обойдётся в 150 миллионов рублей. Работы на переправе пройдут в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

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Планируется, что полностью мост на ремонт закрывать не будут. Ожидается, что временно придётся приостановить движение трамваев в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей. На это время будет организовано дополнительное транспортное обслуживание.

Существующий коммунальный мост был открыт в 1965 году, он состоит из семи пролётов. Длина моста без подходов составляет 518 метров, ширина проезжей части — 14 метров. Его пропускная способность — 5 тысяч автомобилей в сутки.