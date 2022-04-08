Место для фото молодоженов. Как будет выглядеть новая развязка в Барнауле за 3,9 млрд рублей

Многоуровневую транспортную развязку с двумя мостами построят в Барнауле на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в районе бывшего кафе «Арарат». Стоимость работ составит около 3,9 миллиарда рублей. Сдать объект, который дорожники называются самым амбициозным за последнее время в Алтайском крае, планируют к концу 2023 года. Возводить транспортную развязку собираются на деньги инфраструктурного кредита, который Алтайский край получит на 15 лет под 3% годовых. Об этом 7 апреля на презентации проекта рассказал журналистам руководитель «Алтайавтодора» Василий Мотуз.

Почему Барнаулу нужна развязка?

Сейчас данный участок краевой столицы не справляется с потоком транспорта. В пиковые часы нагрузка достигает 38 тысяч автомобилей в сутки. После реконструкции участок сможет принимать до 68 тысяч машин. По словам руководителя «Алтайавтодора», это последний въезд в Барнаул, который не имеет хорошей дорожной инфраструктуры. Планы по реконструкции участка обсуждались много лет. Мешало одно — отсутствие финансирования. Благодаря инфраструктурным кредитам правительства РФ амбициозный проект теперь удастся реализовать.

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Как будет выглядеть новая развязка?

Изначально дорожники рассматривали три варианта проекта. В итоге выбрали самый недорогой. Стоимость всех работ по возведению металлических опор, прокладыванию коммуникаций и укладке асфальта обойдётся примерно в 3,9 миллиарда рублей. И именно этот вариант позволит сохранить ленточный бор: вырубить придётся всего несколько деревьев. Разработчиком проекта выступила компания «Алтайиндорпроект». В ходе его подготовки сотрудники организации определили интенсивность дорожного движения по всем направлениям будущей транспортной развязки.

По словам Василия Мотуза, после строительства многоуровневой развязки пробок на данном участке Барнаула больше не будет. Начальник «Алтайавтодора» пояснил, что изучал подобные многоуровневые развязками в других городах Сибири. И таких интересных проектов, как в Барнауле, дорожники ещё не реализовывали. Новое кольцо будет в пять раз больше нынешнего.

На новой развязке сделают от одной до четырёх полос для движения транспорта. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке составит 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

«Таких проектов мы уже много лет не реализовывали в Барнауле. После строительства развязки это место станет самым популярным для фото молодожёнов», — отметил Мотуз.

Когда начнут строить развязку?

Сейчас проект проходит экспертизу. В мае станет известен подрядчик. Летом 2022 года на месте будущей развязки начнутся подготовительные работы по переносу коммуникаций, электрических, а также тепловых сетей. Основные работы пройдут в 2023 году.



Важный момент для всех барнаульцев: Василий Мотуз сообщил, что на время строительства развязки закрывать дорогу для движения автомобилей не планируют. Но ограничения некоторые всё же введут: скорость движения не будет превышать 40 километров в час. При этом самые сложные работы дорожники постараются выполнять в ночное время.