И опять метели. Какой будет погода в Алтайском крае 16 января

В регионе будет снежно, а на дорогах возможно формирование снежных заносов

16 января 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Непогода задерживается на территории Алтайского края. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит -7... -12 градусов. Местами небольшой снег, по востоку умеренный снег, метели. На дорогах местами гололедица, возможны снежные заносы.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18-23 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -9...-11 градусов. В конце дня небольшой снег, метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с, во второй половине дня порывы до 18 м/с.