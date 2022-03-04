Американская компания Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — отметили в компании.

В Microsoft подчеркнули, что прекращают ряд направлений своей деятельности в РФ в соответствии с санкциями Европейского союза, США и Великобритании.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.