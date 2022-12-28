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Microsoft снова разрешила скачивать Windows в России

Попасть на страницу загрузки операционной системы можно без использования VPN

28 декабря 2022, 08:15, Никита Черников

Windows 11 / Фото: unsplash.com
Windows 11 / Фото: unsplash.com

Microsoft вернула россиянам возможность скачивать Windows со своего сайта, сообщают «Известия» и ТАСС.

Страница софта вновь стала доступна на русском языке без использования VPN.

Загрузить операционную систему может любой пользователь, но для её активации понадобится ключ.

В сентябре Microsoft ограничила для пользователей из России возможность обновления компьютеров до Windows 11. На сайте компании раздел загрузки последней версии ОС был недоступен.

Комментарии 3

  • Почему винда не работает с Ext4?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А что так?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • "Почему винда не работает с Ext4?" -- А почему она должна с ней работать? Она и не обязана. Если надо ext4 именно в винде, используйте wsl, а лучше, рассматривайте переход на Linux, раз ext4 надо.
    28 декабря, Гость   Ответить
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