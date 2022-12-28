Microsoft снова разрешила скачивать Windows в России

Попасть на страницу загрузки операционной системы можно без использования VPN

28 декабря 2022, 08:15, Никита Черников

Windows 11 / Фото: unsplash.com

Microsoft вернула россиянам возможность скачивать Windows со своего сайта, сообщают «Известия» и ТАСС.

Страница софта вновь стала доступна на русском языке без использования VPN.

Загрузить операционную систему может любой пользователь, но для её активации понадобится ключ.

В сентябре Microsoft ограничила для пользователей из России возможность обновления компьютеров до Windows 11. На сайте компании раздел загрузки последней версии ОС был недоступен.