Microsoft снова разрешила скачивать Windows в России
Попасть на страницу загрузки операционной системы можно без использования VPN
28 декабря 2022, 08:15, Никита Черников
Windows 11 / Фото: unsplash.com
Microsoft вернула россиянам возможность скачивать Windows со своего сайта, сообщают «Известия» и ТАСС.
Страница софта вновь стала доступна на русском языке без использования VPN.
Загрузить операционную систему может любой пользователь, но для её активации понадобится ключ.
В сентябре Microsoft ограничила для пользователей из России возможность обновления компьютеров до Windows 11. На сайте компании раздел загрузки последней версии ОС был недоступен.
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