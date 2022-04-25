Миграционная убыль в три раза ускорилась в Алтайском крае

В Алтайском крае за первые месяцы 2022 года в три раза вырос отток населения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

Так, в этом году из края миграционная убыль составила 2042 человека за январь-февраль, когда как в 2021 году за это же время — 666 человек. Число прибывших почти не изменилось — 3459 в 2021 году и 3442 в 2022 году. При этом серьезно выросло число покинувших Алтайский край — с 4 125 в 2021 году до 5 484 в 2022 году.

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Чаще всего жители региона переезжают в СНГ (2422 человека за 2022 год против 983 жителей за 2021 год). Также стало меньше прибывших из других стран — с 1 206 человек в прошлом году их количество уменьшилось до 1 137 человек. За первые два месяца 2022 года международная миграция показала убыль в 1 486 человек, когда как в 2021 году, наоборот, прирост в 173 человека.