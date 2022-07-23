Миграция населения в Алтайском крае ускорилась почти в два раза

В Алтайском крае продолжает расти убыль населения. Об этом сообщает «Алтайкрайстат».

За период с января по март 2022 года убыль населения в регионе составила 4848 человек, но при этом год назад она составляла 2621 человек.

За указанный период из регионе уехали 13 925 человек, что на 2208 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 7734 человек уехали в другие регионы России, а за границу выехали 6191 человек.

На территорию Алтайского края переехали 9077 человек. 3016 — из заграницы, а из других регионов 6061 человек.

Внутри региона место жительства сменили 12 934 человек.