Миллиард рублей направят на обновление общественного транспорта в Алтайском крае

Власти Алтайского края направят на обновление общественного транспорта в Барнауле, Бийске и Рубцовске один миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

Министр финансов Алтайского края Данил Ситников отметил, что решение о выделении средств принято с учётом высокого износа подвижного состава.

“Вопрос развития электротранспортных предприятий в городах края остро стоит уже не первый год. Есть соответствующие перспективные программы, но возможностей для воплощения их в жизнь не было. Теперь благодаря дополнительно выделенным средствам мы сможем не только обновить материально-техническую базу предприятий, но и существенно обновить подвижной состав”, — сказал председатель комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин.

Также проект предусматривает увеличение расходов бюджетного фонда на сумму более 1,8 млрд рублей. Эти деньги направят на строительство и содержание дорог региона.

Проект поправок рассмотрят на сессии АКЗС в феврале.