Министр транспорта Алтая не намерен бороться с подземными переходами в Барнауле и Бийске

Министерство транспорта Алтайского края не планирует отказываться от подземных переходов в городах Барнауле и Бийске. Об этом в ходе интернет-конференции заявил глава ведомства Антон Воронов. При этом во многих европейских городах мира уже много лет местные власти борются с подземными переходами, которые недоступны для пенсионеров и маломобильных граждан.

«Подземные переходы являются одним из безопаснейших путей пересечения дорог. Как правило, они находятся в местах с высокой интенсивностью движения транспорта, в связи с чем их эксплуатация будет продолжена», — сообщил Антон Воронов.

В настоящее время в Барнауле эксплуатируется несколько подземных переходов. Самый известный — на площади Октября. За последние годы многие торговые павильоны в подземке на Октября опустели. Владельцы киосков утверждают, что «торговать под землёй» невыгодно.

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Общество Эхо «базарных» времен. Почему пустеют торговые ряды в подземном переходе на пл. Октября в Барнауле

Отметим, что в Европе и США за последние годы стали массово отказываться от подземных переходов. Особенно опасны и вредны переходы для маломобильных групп граждан. Речь тут далеко не только об инвалидах, а людей, которые вынуждены зимой спускаться с чемоданами или колясками по скользким ступенькам. Кроме того, на освещение подземок тратятся большие деньги из бюджета.

Известные урбанисты утверждают, что подземные переходы только усложняют путь и выгодны исключительно автомобилистам, а не горожанам.

«Подземные переходы — одна из самых тяжёлых российских скреп. Десятилетиями людям рассказывали, как это хорошо и „вот сейчас всё поедет“, на это уходят миллиарды рублей, но почему-то становится только хуже. Если же вы хотя бы раз выезжали дальше курортов Турции и просто обращали внимание на детали, то наверняка замечали безбарьерную среду улиц Европы или США — маловероятно, чтобы кого-то заставляли спускаться или подниматься по лестницам для перехода улиц. Но эти самые подземные и надземные переходы были не только в СССР/России или Северной Корее — этим переболели многие города мира во второй половине прошлого века. Делать ошибки нормально, но ненормально в 2020 году повторять ошибки полувековой давности и в упор не признавать их», — писал о подземных туннелях российский урбанист Аркадий Гершман.