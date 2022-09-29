Минобороны разъяснило слова Володина о запрете покидать Россию при мобилизации

От Минобороны России поступило разъяснение касательно действия статьи 21 закона 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Как сообщает в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, при частичной мобилизации она не применяется.

«В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов», — заключил он.

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Общество Володин: всем состоящим на воинском учёте нельзя выезжать из России

Напомним, что ранее Володин заявил, что сейчас всем состоящим на воинском учёте нельзя выезжать из России. В своей публикации политик сослался на 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», в котором говорится о соответствующем ограничении.

После объявления в России частичной мобилизации многие стали активно покидать страну через сухопутные границы. В частности, граждане уезжают в Казахстан, Монголию, Грузию, Финляндию и другие государства. На многих пропускных пунктах отмечаются огромные очереди.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что во время действия частичной мобилизации ограничений передвижения граждан не предусматривается.