Минобороны РФ предложило повысить оклады силовикам

С 1 октября 2022 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов были проиндексированы на 4%

09 января 2023, 23:20, ИА Амител

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Минобороны РФ предложило повысить оклады сотрудников ряда силовых ведомств на 10,5% с октября 2023 года. Как сообщает ТАСС, ведомство подготовило проект соответствующего постановления правительства.

Cоисполнителями инициативы значатся МВД, МЧС, ФТС, ФСБ, ФСИН, ФССП, ГФС, СВР, ГУСП, Следственный комитет, Генпрокуратура и Росгвардия. Отметим, что в прошлом году оклады также повышались — 1 октября 2022 года их проиндексировали на 4%.

Отметим, что в 2021 году министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что денежное довольствие военных в 2022-2023 годах будет индексироваться сверх плана. Глава министерства подчёркивал, что с этой целью военному ведомству дополнительно выделено 180,2 млрд рублей.