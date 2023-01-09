НОВОСТИОбщество

Минобороны РФ предложило повысить оклады силовикам

С 1 октября 2022 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов были проиндексированы на 4%

09 января 2023, 23:20, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Минобороны РФ предложило повысить оклады сотрудников ряда силовых ведомств на 10,5% с октября 2023 года. Как сообщает ТАСС, ведомство подготовило проект соответствующего постановления правительства. 

Cоисполнителями инициативы значатся МВД, МЧС, ФТС, ФСБ, ФСИН, ФССП, ГФС, СВР, ГУСП, Следственный комитет, Генпрокуратура и Росгвардия. Отметим, что в прошлом году оклады также повышались — 1 октября 2022 года их проиндексировали на 4%. 

Отметим, что в 2021 году министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что денежное довольствие военных в 2022-2023 годах будет индексироваться сверх плана. Глава министерства подчёркивал, что с этой целью военному ведомству дополнительно выделено 180,2 млрд рублей. 

Комментарии 5

  • Аргументируйте
    09 января, Гость   Ответить
  • Сегодня их время, что-то поскромничили всего 4%, можно было сделать и 100%, народ заплатит им сколько они пожелают.
    10 января, Гость   Ответить
  • Давно пора. Мужики по 30-40 т.р. зарабатывают. Как семьи кормить?
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, Мужики по 30-40 т.р. --- Это где?
    10 января, Гость   Ответить
  • Мизер и позорная нищета ничего не решающая по существу. Базовое денежное довольствие 100 000 рублей а дальше все звание должность выслуга боевые и т. д. до бесконечности
    10 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров